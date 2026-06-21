ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYのYouTube特別企画「LIVESTREAM 5 DAYS−YouTube Exclusive Setlist by Members−」が、19日にスタートした。メンバー5人、それぞれが選曲したセットリストを5週連続でプレミア公開する。19日はボーカル京が選曲、7000人が同時視聴した。世界中のファンから「めっちゃ、素晴らしすぎて感動しまくりましたです。後の4人のセトリ(セットリスト)が待ち遠しい」「彼らの曲、歌詞、ライブパフォーマ