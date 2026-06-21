フリーアナウンサー膳場貴子は21日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。日本の国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」を創設する法案が、与党に加えて一部野党も加わって国会に共同提出されたことをめぐり、「とても違和感が残る」と指摘した。番組では1週間の出来事を振り返るコーナーで、同法案の国会への共同提出に触れた。同法案は高市早苗首相の肝いり法案の一つ。当初の法案の内容に反発し