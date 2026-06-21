【PRS SE swamp ash special】（神戸市床の間ギタリスト61歳）久しぶりに投稿させて頂きます。No.27、60、85でご紹介頂きました。しばらく楽器から遠ざかっていたのですがふと立ち寄ったとある楽器屋で目に止まり気づいたら家にあります。初めてPRSを所有したのですがすごく万能な気がしています。これから弾きこまないといけないですねー。◆◆◆スワンプアッシュ然とした木目の入り方、カッコいい。家具調