9月18日に公開予定の映画『名探偵プリキュア！』より、メインビジュアルとスチール3点が解禁された。併せてタイトル、入場者プレゼント、前売りカード発売日と特典も発表。タイトルは『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』に決定した。【写真】事件に関わる謎キャラ・ダメダメの姿も公開映画『名探偵プリキュア！』新スチール3点本作は、「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」というテーマで現在