井岡一翔がインスタグラムでサッカー日本代表を応援しているボクシング世界4階級制覇王者の井岡一翔が、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表のユニフォーム姿を披露した。「日本を応援！」とのコメントとともに投稿された異競技のレジェンドによるエールに、SNS上では「かっこいいですよ！」と大きな反響を呼んでいる。井岡はこれまでボクシング界の第一線で戦い続け、世界4階級制覇を達成するなど日本ボクシング