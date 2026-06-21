帝国データバンク高知支店によりますと、「有限会社宇賀ビューティー」（高知市一宮）が6月16日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかった。宇賀ビューティーは1946年（昭和21年）に創業、美容院向けに美容器具や消耗品などを販売し、2007年12月期には年売上高約8500万円を計上していた。しかし、その後は高知県内の人口減少などの影響から受注が減少し、2024年ん12月期の年売