JR東海ツアーズは、「夏旅売り尽くしセール」を6月19日から29日まで開催している。対象エリアは東京、舞浜・新浦安、神奈川、静岡、愛知、岐阜、三重の伊勢志摩・鳥羽、京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサルシティ・桜島。出発地は首都圏、静岡、中部、近畿、中国、九州で、エリアにより設定しない出発地がある。東京駅発着の旅行代金の一例は、沼津2日間（三交イン沼津駅前、2名1室利用）が10,690円から、静岡2日間（ホテルアー