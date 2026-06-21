いよいよチュニジア戦が迫ってきた。その一戦を前に、グループFではオランダがスウェーデンに５−１で圧勝した。サイド攻撃やガクポの個人技を武器に相手を圧倒し、暫定首位に浮上。優勝候補の実力を改めて示した。敗れたスウェーデンは、サイドの守備対応に課題を残した。２失点目と３失点目はいずれもクロスから崩された形であり、オランダの強みを封じ切れなかった印象だ。一方、日本はオランダ戦でガクポに対し、堂安