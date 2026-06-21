言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ビジネスで予測する行為、体の一部の成長、そして発展や変化に注意を向ける様子という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。み□□りは□□うか□□くヒント：あらかじめ料金や分量の目安を立てる