実に60歳以上の4人に1人が悩んでいる「ひざ痛」。痛いからといって動かさないでいると、ひざ関節が固まってさらに悪化、痛みも長引くという。そうならないためにもセルフケアはとても大事。毎日、無理なく続けられる簡単メソッドを、YouTubeで人気の柔道整復師・高橋陽平さんが紹介。【画像】今すぐ実践！“ひざ痛セルフケア”の4ステップ「ひざ痛があると筋力やバランス能力が低下し、転倒などのリスクが高まります。また、痛みで