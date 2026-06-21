元日本代表でJ2藤枝の槙野智章監督(39)が21日、日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に生出演。サッカー日本代表のFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦、チュニジア戦が行われるメキシコ・モンテレイからリポートした。同局では、同日午後1時キックオフの日本―チュニジア戦を生中継する。槙野氏は、チュニジア戦のキーマンに、MF堂安律（28＝Eフランクフルト）を指名した。その理由について「第1戦