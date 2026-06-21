現在515万人以上の会員数で、国産最大の動画配信プラットフォームの地位にある『U-NEXT』。20日放送のABEMAオリジナル番組『ふたりぼっちのアベプラ』では、株式会社U-NEXT HOLDINGSの代表取締役社長CEO 宇野康秀氏が出演し、U-NEXT有料会員の高い継続率についてを語る場面があった。【映像】U-NEXT.HDの社内ツアー（実際の映像）■作品数の多さと「探す楽しみ」が解約率を下げる現在、U-NEXTの配信数は46万タイトルに及び、ロ