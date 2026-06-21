「自己資金0円で不動産投資を始められます」という広告を見たことがある人は多いのではないでしょうか。まとまった資金を用意しなくても不動産オーナーになれると聞くと、とても魅力的に感じるかもしれません。 しかし、不動産投資にはローン返済や空室などのリスクも存在します。特に自己資金をほとんど使わずに始める場合は、想定外の事態が起きたときの影響が大きくなる可能性があります。 本