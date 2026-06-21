女優のチョン・ヒョソンが、13歳下の新メンバーに対する心境を率直に語った。6月18日、YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」が更新された。【写真】02生、90生、89生で構成の新生Secretこの日公開された動画では、チョン・ヒョソンの自宅が公開され、近況やSecret再始動の裏話を明かした。「事務所の問題が少しあって、強制的に活動を休むことになった。芸能人を辞めたら何をすればいいのか、本当にたくさん悩んだ」と振り返