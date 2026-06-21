二人が離ればなれの場所にいるなら、よりいっそう絆を大切にしたいもの。遠距離恋愛中の彼氏に自分の存在の大きさを実感してもらうには、どんな言葉を選べばいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「遠距離恋愛中の彼氏に愛情を再認識させるLINEの言葉」をご紹介します。【１】そんなに考えてくれているのかと感動する「夢の中に出てきたよ」「まさか夢にまで見てくれるとは。さみし