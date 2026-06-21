突然、男友達や女の子から「元カノはどんな人？」と質問を受けることもあるのではないでしょうか。今までお付き合いした経験がない場合には、どのように答えれば良いのか分からずに戸惑ってしまうものです。そこで今回、元カノについて聞かれたとき、スムーズに答えられるように、「彼女ができたことがないのに、元カノについて聞かれてしまったときのリアクション９パターン」をご紹介させていただきます。【１】「過去は過去。今