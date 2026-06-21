スマホ決済が使える場所へ行く時や、散歩をする時――。財布を持たずに、身軽に出かけたいと思う一方で、何かあった時のために現金がないとちょっと不安……。そこで便利なのが、お財布ほどボリュームはないけれど、少額の現金を入れられるミニケース。今回は、無印良品の公式Instagram『財布代わりにもなるアイテム3選（2026年1月3日投稿）』に取り上げられていた商品を実際に使ってみました。“お財布未満”の日にぴったりな