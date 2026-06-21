女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「義実家・家族」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年6月8日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝パートナーに先立たれる悲しみは計り知れません。例え親族が集まる葬儀中であっても、ふとしたきっかけで気持ちのブレーキが効かなくなることも。今回お話を聞いたのは、名古屋市在住の明子さん（仮名・35歳）。父親の葬儀ではじめて