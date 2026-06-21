◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番・DH」で出場する。試合前には先発登板が予定されている24日（同25日）の敵地でのツインズ戦に向けて調整を行った。大谷は左翼でデータ分析担当で通訳も務めるウィル・アイアトン氏と会話を交わした後、キャッチボールを開始。最長70メートルほどの距離で約