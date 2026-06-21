MLB「ロサンゼルス・ドジャース」が日本時間21日に公式Xを更新し、大谷翔平が1番DHでスタメンに復帰することが明らかになった。【画像】第2子誕生→すぐスタメン復帰の大谷翔平ドジャースは前日、大谷がMLBの産休制度である「父親リスト」入りのため一時的にチームを離脱すると公表。大谷は、同日の試合を欠場し、「今週末のどこかで戻ってくる予定」と伝えていた。そして、第2子誕生が発表された。ファンからは「大谷もう戻