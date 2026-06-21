「それでは見てください。進化した、ぎーちゃんの飛び込みを！！」【動画】昨年も凄かった！ 見事な着水に注目そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が話題です。写っているのは、コーギーの「ギズモ」ちゃん（3歳・女の子）。プールに飛び込む瞬間を捉えています。空中をきれいに水平移動しているかのようなギズモちゃん。頭から後ろ足の先までピンと伸び、まるで飛んでいるようです。水の抵抗を減らすためなのか、前脚を胸