＜ニチレイレディス2日日◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞今大会終了後には、出場優先順位を見直す第1回リランキングが実施される。夏場の職場をかけた争いで、昨年実績ではリランキング42位までが中盤戦にフル出場できた。今季も40位前後がボーダーラインになるとみられている。【写真】ルーキーの顔を覚えましたか？入会式の写真でおさらい予選ラウンドが終了し、昨年のプロテス