＜マイヤーLPGAクラシック3日目◇20日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞ショットの安定感を取り戻しつつあることが、山下美夢有にとって何よりの収穫だった。最終日は5打差ある首位の背中を追いかける。【連続写真】山下美夢有のスイングに隠された、最も簡単なスライス対策のヒント強風が吹くなかでもフェアウェイを外したのはわずか1回。前半はパターに苦しみ、攻めた結果として「外してはいけない