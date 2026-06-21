ホワイトハウス内のブリーフィングルームで会見を行うバンス副大統領＝18日/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）イランとの協議に向けた準備が始まる中、米国のバンス副大統領は20日にスイスへ向かう。米当局者が明らかにした。米国の特使を務めるスティーブ・ウィトコフ氏とトランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏はすでに現地入りし、交渉の技術的側面について対応を進めている。スイスでの交渉はレバノンで続くイスラエル