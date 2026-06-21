【女子ボートレーサーインタビュー・樋江井舞（２３＝愛知）後編】――２０２５年３月２２日に戸田で初勝利樋江井事故レースだったけど、養成所を卒業してちょうど１年の日だったので、うれしかったです。――５月に入って５勝。勝率も上がっている樋江井いい感じなんですかね。ちょっとずつ上がっています。前期より頑張ろうという気持ちで走っています。――まず近い目標は樋江井今年中に優出したいと思ってい