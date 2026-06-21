ボートレース戸田の「ヴィーナスシリーズ第６戦戸田中央メディックス埼玉杯」は２１日、予選最終日となる４日目が行われる。倉持莉々は２０日に行われた３日目８Ｒでは６コースから２着を確保した。ここまで３、３、４、１、２着とまとめ得点率６位タイで予選最終日に臨む。気配も「全体に乗れる感じになった。直線は普通より少しいい。バックも分が良かった」とまずまず。最近３節はすべて予選突破も優勝戦には届いていない