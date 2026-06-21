「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年6月11日、自身のインスタグラムを更新。タンクトップと白シャツのモノトーンコーデを披露した。「歩く日」生見さんは、「歩く日」といい、白シャツとタンクトップを合わせたコーデでお団子を持つ姿や椅子に座るショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いシャツを羽織り、黒いタンクトップと黒いパンツを着用。頭にサングラスをのせて、お団子を片手に