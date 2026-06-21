ファーストフード店で選んではいけない糖質の高い飲み物は 困った時のメニュー選び～ファストフード編～ 糖質を減らしたい場合は、思い切ってサイドメニューをメインに ファストフード店に、友人とのつき合いで訪れる人も多いでしょう。ここはハンバーガーやフライドポテトなと|