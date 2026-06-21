「フルコース」中川心インタビュー「令和の奇跡の一枚」で一躍有名になった中川心（23）がアイドルを志したのは7年前。2020年に18歳でデビューして以来、解散と再デビュー、いわゆる“転生”を5年にわたり繰り返してきた。今やグループを渡り歩く例は珍しくないが、その渦中で何を思っていたのか。新グループ「フルコース」のメンバーとして、ライブの現場に戻ってきた中川に聞いた。（全2回の第2回）【大宮高史／ライター】＊＊