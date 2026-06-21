日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２１日に放送され、ＭＣの中山秀征がサッカーＷ杯北中米大会の日本代表戦が行われるメキシコ・モンテレイから中継生出演した。番組スタートとともに中山が試合会場から「ブエノスディア〜ス！」と同局の田辺大智アナウンサー、元日本代表で藤枝ＭＴＦＣ監督の槙野智章氏と並んであいさつした。田辺アナが「暑いですね」と言うと、槙野氏は「