オイシックス（新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ）の上原裕樹が5月31日のファーム公式戦、DeNA戦で「危険スイング」により退場となった。8回の打席で、手から抜けたバットが自軍の一塁ベンチに飛び込んだためで、NPBの新ルール導入後、初の退場者となった。【久保田龍雄／ライター】【写真】甲子園を沸かせ、プロ野球界を盛り上げた伝説の選手たち頭部をヘルメット越しに直撃今後、一軍公式戦でも退場者が出れば、同