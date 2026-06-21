現在515万人以上の会員数で、国産最大の動画配信プラットフォームの地位にある『U-NEXT』。20日放送のABEMAオリジナル番組『ふたりぼっちのアベプラ』では、株式会社U-NEXT HOLDINGSの代表取締役社長CEO 宇野康秀氏が出演し、今後の戦略とスポーツ放映権についてを語る場面があった。【映像】U-NEXT.HDの社内ツアー（実際の映像）■品揃えの戦略とライブ配信への注力U-NEXTの戦略について、宇野氏は「”見たいものが必ずある”