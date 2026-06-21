現在515万人以上の会員数で、国産最大の動画配信プラットフォームの地位にある『U-NEXT』。20日放送のABEMAオリジナル番組『ふたりぼっちのアベプラ』では、株式会社U-NEXT HOLDINGSの代表取締役社長CEO 宇野康秀氏が出演し、サービスを始めるまでの経緯、海外戦略についてを語る場面があった。【映像】U-NEXT.HDの社内ツアー（実際の映像）■動画配信事業の歩みと未来予測いつから動画配信に可能性を見出していたのか。宇野氏