◇米男子ゴルフツアー全米オープン第3日（2026年6月20日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）第3ラウンドが行われ、11位から出たツアー未勝利の久常涼（23＝SBSホールディングス）は3バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの73で回り、通算3オーバーの17位でホールアウトした。U―NEXTのインタビューに応じた久常は「凄く良いスタートだったけど、中盤もったいないボギーが多くて、少し残念」と悔