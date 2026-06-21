マレーシア政府は７月から電気自動車（ＥＶ）の輸入規制策を導入する。２０２５年に新車販売台数で東南アジア首位に浮上した同国は、現地メーカー２社で６割超の販売シェア（占有率）を握る特異な市場だ。中国メーカーの低価格ＥＶが流入し、自動車産業の混乱を招いたタイやインドネシアの「二の舞い」を避ける狙いとみられる。（バンコク井戸田崇志、写真も）物品税上乗せ新たな規制では、輸入可能なＥＶの条件を通関時の申