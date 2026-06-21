市民参加型のコンサートで指揮する山田和樹さん＝20日、ドイツ・ベルリン（共同）【ベルリン共同】ベルリン・ドイツ交響楽団の首席指揮者兼芸術監督に9月に就任する山田和樹さん（47）が首都ベルリンで20日、市民参加型のコンサート「シンフォニック・モブ」を指揮した。応募したアマチュアの演奏家らが同交響楽団と公共の場で共演する催し。主催者によると参加者は計約900人に上るとみられる。会場は建物に囲まれた広場を覆う