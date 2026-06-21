歌手の相川七瀬（51）が20日、自身のインスタグラムを更新し、自身の推しアイドルを明かした。「＝LOVEの国立に娘と2人で行って来たぜ」と13歳の娘とともに訪れた国立競技場でのショットをアップ。「みんな可愛くて、キュンわたしは、もちろん、我らがしょうこ担だ」と瀧脇笙古が推しメンであることを明かした。「メンバーの皆さん雨の中大変だったと思うけれど感動いっぱいありがとう」とつづった。「最後に、もう