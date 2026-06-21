常に冷静沈着な絶対王者の胸の内が、かつてないほど生々しく可視化される劇的な一戦となった。6月20日に放送された将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Bリーグ第2試合、東武鉄道 北関東ブリッツァーズ 対 KOYOHD ノース・トラッズ神戸。大きな注目を集めた第5局は、かつてタイトル戦で激闘を演じた元チームメイト同士の対決に。そこでファンが目撃したのは、今大会の目玉となっている「心拍」の