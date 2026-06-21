2025年3月、2026年1月に放送され大きな反響を呼んだ『海上ヒッチハイク』。その第3弾となる『海上ヒッチハイク極上海の幸を求めて九州縦断430キロ』が、本日6月21日（日）に放送される。この番組は、日本の海を“ヒッチハイク”しながら、極上の海の幸と、豊かな海の恵みを支える人々にフォーカスを当てていく“海上ヒッチハイク漂流記バラエティ”。前回は新潟・佐渡島を出発し、北海道・奥尻島を目指して、“移動手段は船だけ