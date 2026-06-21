電響社は6月25日、マクセルブランドのカナル型有線イヤホン「＋FiT」シリーズから、「MXH-C130」、マイク付きの「MXH-C130S」の2製品を発売する。カラーはブラック、ホワイト、ライトブルーの3色で、価格はオープン。●「＋FiT」がモデルチェンジ さらにクリアで聴きやすい音に新製品は、有線イヤホンが再注目されている背景を受け、モデルチェンジを果たしたシリーズ最新モデル。＋FiTは、耳に沿った形状で快適なフィット感を