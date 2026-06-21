日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦する。会場はメキシコのエスタディオ・モンテレイ。注目の一戦を前に、アメリカメディア『Heavy』が両国の現状や試合の意義を伝えた。同メディアは、この試合が「ワールドカップ史上1000試合目となる」と紹介。1930年に始まった大会の歴史における節目の一戦であり、「グループFにおいて最も重要な一戦の一つ」と位置づけ