中国メディアの環球網は17日、「日本の『介護危機』は世界への教訓」と題する、中国・天津財経大学財税・公共管理学院の金牛（ジン・ニウ）准教授による文章を紹介した。文章はまず、2025年初めに日本のある学者が「日本は間もなく『介護崩壊元年』を迎える」と警告したと述べ、「現在、それは現実のものになりつつある。かつて高齢者介護の手本とみなされていた日本は、介護職員の高齢化という危機に直面している」と指摘した。そ