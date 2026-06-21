フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（23）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ネーム＆背番号入りのサッカー日本代表“公式オリジナル”ユニホーム姿を披露した。「アディダスさんから、名前入りの日本代表ユニフォームをいただきました背中には『RIKA』の文字入り！」と、背番号3のネーム入りユニホーム姿の写真をアップ。「アディダスアスリートとして、このような素敵なプレゼントをいただけて本当に嬉