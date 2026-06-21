「オールインクルーシブプラン」を発案した浪木克文さん＝2026年5月、福島市旅館の宿泊費に加えて一定額を支払えば、周辺の温泉や飲食店での食事を追加料金なしで楽しめる「オールインクルーシブプラン」を福島市の飯坂温泉街が6月から提供している。街全体を巻き込む同様のプランは全国でも珍しく、関係者は「レジャーランドのように楽しめる街に」と意気込む。（共同通信＝大沼祐輔）飯坂温泉は福島交通飯坂電車で福島駅から