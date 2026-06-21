タレントの鈴木奈々（37）が20日、自身のインスタグラムを更新。60歳の父の姿を公開した。「明日父の日なので、一緒にお買い物に行ってサングラスをプレゼントしましたー！」とサングラスをかける父の姿を披露した。「めちゃめちゃ喜んでくれて嬉しかったです皆さんは父の日何をあげますかー？」と問いかけた。「#父の日」「#いつもありがとう」「#大好き」と添えた。この投稿に、ファンからは「お父さんかっこいい」