ロッテの育成1位・中山優人（水戸啓明高）は5月5日の楽天二軍戦で二軍公式戦デビューを飾ると、ここまで4試合・4回を投げ、1被安打、0奪三振、1与四球、無失点、防御率0.00と安定した投球を見せる。中山は昨年夏に行われた茨城県大会予選の水城戦で完全試合を達成するなど、制球力がよく、プロの舞台でもストライク先行が目立つ。特に5月14日のヤクルト二軍戦（1回・5球）、5月27日の中日戦（1回・8球）と、1イニングを10球以