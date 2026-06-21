【女子ボートレーサーインタビュー・樋江井舞（２３＝愛知）前編】――ボートレーサーを目指したきっかけは樋江井考え始めたのは中学生くらいからです。テレビのニュースか何かでボートレースが映ってて、お母さんに「舞もやろうかな〜」って言ったら「いいんじゃない」と言われました。そこから意識していて高校入ったくらいで「なりたいんだったら、そろそろ受けた方がいいんじゃない？」って言われて、高校２年生の時にボ