第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストにて「フォトジェニック賞」を受賞した丹野叡（たんの・さとい、２１歳）が芸能事務所「プロダクション尾木」に所属すると発表された。大河ドラマを見たことがきっかけで俳優を志したという丹野。「僕の大きな目標は、大河ドラマの主演を務めることです。俳優を志すきっかけとなった作品の舞台に、いつか主演として立てるよう、日々、自分自身と向き合いながら、現状に満足するこ