20日のオリオールズ戦を育児休暇のため欠場→インスタで第2子誕生発表【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われるオリオールズ戦に「1番・指名打者」でスタメン復帰する。前日19日（同20日）は育児休暇のため欠場したがこの日は先発メンバーに名を連ね、「きょう打ちそう」「大谷すぐ復帰したな！祝砲期待」とファンの話題を呼んでい