今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ちょっぴり不思議で可愛い猫ちゃんのマイブーム。飼い主さんのコースターがなぜか水に沈められるようになったそうです。犯人らしき存在を見てみると…そこには、淡々と作業に取り組む猫ちゃんの姿がありました。 投稿はThreadsにて、28万回以上表示。1.2万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めています。 【写真：飼い主お気に入りの『